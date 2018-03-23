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"س و ج" تعرف على مشروع مدينة الحرف اليدوية بمحافظة المنوفية

الجمعة، 23 مارس 2018 10:00 م
"س و ج" تعرف على مشروع مدينة الحرف اليدوية بمحافظة المنوفية منتجات يدوية - أرشيفية





كتبت: دانه الحديدى
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بدأت غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات، أولى خطوات لإنشاء مدينة صناعية للحرف اليدوية، وهو المشروع المقرر إقامته بمدينة المنوفية، ليعد بمثابة تجمع يضم مختلف الصناعات اليدوية.

وفيما يلى أسئلة وأجوبة حول أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع..

 

ـ ما هو الموقع المحدد لإقامة مشروع مدينة الحرف اليدوية؟

بموجب الاتفاق بين الغرفة ومحافظة المنوفية، من المقرر إنشاء المدينة داخل مدينة السادات الصناعية، على مساحة تبلغ 35 فدانا.

ـ كم يبلغ حجم الاستثمارات المتوقع للمشروع؟

يصل حجم الاستثمارات بمشروع مدينة الحرف اليدوية إلى حوالى مليار جنيه.

ـ ما هو عدد الورش المتوقع إنشاءها داخل المدينة؟

يتسع المشروع لانشاء أكثر من 2000 ورشة لمختلف الصناعات اليدوية.

ـ ما هى أهم الصناعات التى يشملها المشروع؟

يشمل مشروع المدينة عدد من الصناعات الحرفية، أهمها السجاد اليدوى والكروشيه والخزف والفخار، بجانب عدد من الصناعات الأخرى.

ـ هل يشمل مشروع المدينة إنشاء مراكز خدمية أخرى؟

بجانب الورش الصناعية، يشمل مشروع مدينة "الصناعات اليدوية" انشاء معرض دائم للمنتجات اليدوية، على مساحة 5 أفدنة.

ـ ما هى الأنشطة الأخرى التى يشملها المشروع؟

يشمل المشروع أيضا إقامة معارض شهرية بالنوادى والمراكز التجارية بمحافظة المنوفية، لتسويق منتجات المدينة.

ـ ما هى الجهات المكلفة بإنشاء الورش داخل المدينة؟

بموجب البروتوكول الموقع بين الغرفة ومحافظة المنوفية،  ستقوم المحافظة بتخصيص الأرض اللازمة للمشروع وإنشاء الورش، على أن تقوم الغرفة بوضع التصور لمساحاتها وتجهيزها للتشغيل مع الجهات المانحة.

ـ ما هى أبرز النتائج الإيجابية للمشروع؟

ويساهم مشروع المدينة الصناعية الجديدة فى دخول مختلف الصناعات اليدوية إلى القطاع الاقتصادى الرسمى.

 

 


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