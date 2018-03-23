س و ج.. تعرف على أهم الأمراض التى تصيب محصول الذرة الشامية وطرق المكافحة







بورسعيد – محمد فرج

يعتبر الذرة الشامية المحصول الأول بين محاصيل الحبوب من حيث استجابته للتحسين الوراثى لزيادة إنتاجية القدان وكافة المعاملات الزراعية من خدمة ورى وتسميد وغيرها من العمليات المختلفة.

"اليوم السابع" تنشر الأمراض التى تصيب محصول الذرة الشامية الذى يتم زراعته خلال شهر مايو وتستمر حتى منتصف يونيو وتأخيرها يسبب نقصا واضحا فى المحصول.

ما هى أهم الأمراض التى تصيب محصول الذرة الشامية؟

1- مرض عفن الجذور وموت البادرات ويعتبر مرض من أهم الأمراض التى تصيب الذرة الشامية فى مرحلة النبات والنادرة التى تسبب نقص كبير فى نسبة الإنبات .

2 - مرض الذبول المتاخر وهو مرض فطرى يصيب الذرة الشامية ويسبب ذبولا وعائيا للنباتات، حيث يخترق الفطر المسبب جذور النباتات ثم يمر فى الأنسجة إلى أن يصل إلى أوعية الخشب ويستعمرها وقد يؤدى فى النهاية إلى موت النبات المصاب أما فى الإصابات الخفيفة أو المتأخرة فتتكون كيزان صغيرة تتحمل حبوبا ضامرة عديمة القيمة الأقتصادية .

3 - مرض عفن الساق المركب يصيب النباتات بالفطر المسبب للذبول المتأخر، وتتحول إلى عفن ساق مركب ويلاحظ رائحة عفنة .

4 - مرض التفحم العادى وينتشر هذا المرض فى زراعات الذرة وتظهر الأعراض على جزء من النباتات فوق سطح التربة وخاصة براعم الوراق والكيزان على هيئة أورام أو انتفاخات صغيرة الحجم.

5 - مرض البياض الزغبى وهو من الأمراض المكتشفة حديثا فى مصر ويصيب الذرة الشامية والرفيعة وينتشر فى الوجه البحرى، حيث تتوافر الحرارة المعتدلة والرطوبة المرتفعة .

وما هى طرق مقاومة المرض ؟

إزالة النباتات المصابة أولا بأول وحرقها بمجرد ظهور المرض والحرث العميق للتربة قبل الزراعة وتجنب زراعة الذرة الشامية فى الأراضى الموبؤة بالمرض مع اتباع دورة زراعية لاتدخل فيها الأعلاف النجيلية ومنع زراعة الأصنافة البلدية بالوجة البحرى نظرا لشدة إصابتها بالمرض.