سول وواشنطن وطوكيو يتعهدون بمكافحة التجارة غير المشروعة الكورية الشمالية







أ ش أ

تعهدت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، اليوم الجمعة، بالالتزام بالتعاون الوثيق لمكافحة النشاطات البحرية الكورية الشمالية الممنوعة من قبل مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة بالرغم من الأجواء التصالحية التى تسيطر على شبه الجزيرة الكورية حاليا.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطنى الكورية الجنوبية، أن القوى الإقليمية ستطور وسائل الرد على الشطر الشمالى، بما فى ذلك نظام التحذير من القذائف وعمليات الاعتراض البحرية والتدريبات المضادة للغواصات.

وأشارت وزارة الدفاع الجنوبية، إلى أن الدول الثلاث عقدت الجولة العاشرة من المحادثات الدفاعية الثلاثية، أمس الأول الأربعاء، فى واشنطن، وناقشت الأطراف المشاركة القضايا الأمنية الإقليمية، بما فى ذلك قضية كوريا الشمالية وتعزيز التعاون الأمنى، ودعت الأطراف المشاركة فى المحادثات، كوريا الشمالية إلى التخلى عن برامجها النووية والصاروخية بشكل نهائى لا رجعة فيه.

وشارك فى المحادثات من الجانب الكورى الجنوبى مدير السياسات بوزارة الدفاع يو سوك-جو، ومن الجانب الأمريكى راندال شرايفر مساعد وزير الدفاع لشئون آسيا وأمن المحيط الهادئ ونائب مدير السياسات الدفاعية بوزارة الدفاع اليابانية أوكا ماسامى.