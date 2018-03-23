سهما نايكى وفيس بوك يقودان وول ستريت إلى الصعود بعد خسائر الأمس







فتحت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة بدعم من المكاسب التى حققتها أسهم نايكى وفيس بوك بعد خسائر ضخمة أمس بفعل مخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على الواردات الصينية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 92.38 نقطة، أو ما يعادل 0.39 بالمئة، إلى 24050.27 نقطة بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.43 نقطة تعادل 0.28 بالمئة إلى 2651.12 نقطة وربح المؤشر ناسداك المجمع 11.61 نقطة، أو 0.16 بالمئة، مسجلا 7178.28 نقطة.