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الجمعة، 23 مارس 2018 03:53 م
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سقوط سيارة نقل فى ترعة بإسنا جنوب الأقصر

الجمعة، 23 مارس 2018 03:03 م
سقوط سيارة نقل فى ترعة بإسنا جنوب الأقصر إنقلاب سيارة -أرشيفية





الأقصر – أحمد مرعى
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انقلبت سيارة نقل فى ترعة بالقرب من كوبرى الطوايع بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وقفز منها قائدها قبل سقوطها فى المياه، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
 

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة إسنا يفيد بانقلاب السيارة رقم 20443 نقل الأقصر فى ترعة بالقرب من كوبرى الرمادى، وقفز منها قائدها قبل سقوطها فى المياه،  تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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