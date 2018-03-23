سفارة أمريكا فى ليبيا تشيد باجتماعات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية

سفارة أمريكا فى ليبيا تشيد باجتماعات القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبيةالجمعة، 23 مارس 2018 09:56 م
المتحدث باسم الجيش الليبى
كتب أحمد جمعة
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رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا، باجتماعات القاهرة التى تهدف إلى دعم الجهود الليبية لتوحيد وتقوية القوات المسلحة الليبية تحت إشراف سلطة مدنية.
وأكدت السفارة الأمريكية فى ليبيا، عبر تدوينة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، مساء الجمعة، أنه فى الوقت الذى تعمل فيه الأمم المتحدة على تعزيز المصالحة السياسية، يظل من الأهمية بمكان أن تحقق ليبيا مؤسسات أمنية أكثر فعالية وشمولية وخاضعة للمساءلة وقادرة على دحر الإرهاب وتأمين حدود ليبيا.
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