سعر اليورو اليوم الجمعة 23-3-2018 والعملة الأوروبية مستقرة

سعر اليورو اليوم الجمعة 23-3-2018 والعملة الأوروبية مستقرةالجمعة، 23 مارس 2018 02:42 م
اليورو
رانيا فزاع
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استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 23-3-2018 على سعر ختام التعاملات المصرفية أمس الخميس ختام التعاملات الأسبوعية، مسجلا فى البنك الأهلى، 21.58 جنيه للشراء ، و 21.86 جنيه للبيع.
وبحسب عدد من البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرى، فى مقدمتها البنك المركزى الذى ينشر متوسط أسعار كل عملة بالسوق المحلى مقابل الجنيه، جاء سعر اليورور كالتالى..
سعر اليورو فى البنك المركزى
21.67 جنيه للشراء
21.80 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
21.58جنيه للشراء
21.86 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
21.60 للشراء
21.86 للبيع
سعر اليورو فى بنك القاهرة
21.62 للشراء
21.88 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
21.63 للشراء
21.91 للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
21.61 للشراء
21.88 للبيع
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