سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 23-3-2018 واستقرار سعر العملة







رانيا فزاع

استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة أول أيام العطلة الأسبوعية ، على نفس ختام تعاملات الأمس ، وسجل سعر الريال السعودى، فروقاً طفيفة من بنك لآخر،وجاء فى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى ، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.68 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.68 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.68 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.66 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.67 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.65 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع