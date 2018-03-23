سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 23-3-2018 واستقرار سعر العملة

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 23-3-2018 واستقرار سعر العملةالجمعة، 23 مارس 2018 03:16 م
ريال سعودى
رانيا فزاع
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استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة أول أيام العطلة الأسبوعية ، على نفس ختام تعاملات الأمس ، وسجل سعر الريال السعودى، فروقاً طفيفة من بنك لآخر،وجاء فى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى ، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.68 جنيه للشراء
4.71 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.68 جنيه للشراء
4.70 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.68 جنيه للشراء
4.70 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
4.66 جنيه للشراء
4.71 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.67 جنيه للشراء
4.71 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.65 جنيه للشراء
4.70 جنيه للبيع
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