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الجمعة، 23 مارس 2018 03:58 م
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سعر الدولار اليوم الجمعة 23-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الجمعة، 23 مارس 2018 12:57 م
سعر الدولار اليوم الجمعة 23-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية الدولار الأمريكى





رانيا فزاع
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استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة أول أيام العطلة الأسبوعية أمام الجنيه عند  نفس سعر ختام التعاملات أمس بالغا 17.55 جنيه للشراء ، و 17.65 جنيه للبيع ، فى تعاملات عدد كبير من البنوك ، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار فى مصر

 

 واصل سعر الدولار اليوم الجمعة ، استقراره عند سعر ختام تعاملات أمس ، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر ، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5861 جنيه للشراء، و 17.6828 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 17.5814 جنيه للشراء

 17.6786 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

 17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

  سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 17.60 جنيه للشراء

17.68  جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

 17.59  جنيه للشراء

17.69  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

  17.58 جنيه للشراء

 17.68 جنيه للبيع

 


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