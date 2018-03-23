سعر الدولار اليوم الجمعة 23-3-2018 واستقرار العملة الأمريكية

سعر الدولار اليوم الجمعة 23-3-2018 واستقرار العملة الأمريكيةالجمعة، 23 مارس 2018 12:57 م
الدولار الأمريكى
رانيا فزاع
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استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة أول أيام العطلة الأسبوعية أمام الجنيه عند نفس سعر ختام التعاملات أمس بالغا 17.55 جنيه للشراء ، و 17.65 جنيه للبيع ، فى تعاملات عدد كبير من البنوك ، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.
سعر الدولار فى مصر
واصل سعر الدولار اليوم الجمعة ، استقراره عند سعر ختام تعاملات أمس ، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر ، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5861 جنيه للشراء، و 17.6828 جنيه للبيع
متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
17.5814 جنيه للشراء
17.6786 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.55 جنيه للشراء
17.65 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.55 جنيه للشراء
17.65 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.60 جنيه للشراء
17.68 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.59 جنيه للشراء
17.69 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.58 جنيه للشراء
17.68 جنيه للبيع
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