سعر الدولار اليوم الجمعة 23-3-2017 واستقرار العملة الأمريكية







رانيا فزاع

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة أول أيام العطلة الأسبوعية أمام الجنيه عند نفس سعر ختام التعاملات أمس بالغا 17.55 جنيه للشراء ، و 17.65 جنيه للبيع ، فى تعاملات عدد كبير من البنوك ، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار فى مصر

واصل سعر الدولار اليوم الجمعة ، استقراره عند سعر ختام تعاملات أمس ، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر ، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5861 جنيه للشراء، و 17.6828 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.5814 جنيه للشراء

17.6786 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.60 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.59 جنيه للشراء

17.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع