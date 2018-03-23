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ساركوزى: سأتقدم بطلب استئناف بشأن المراقبة القضائية المفروضة

الجمعة، 23 مارس 2018 10:38 ص
ساركوزى: سأتقدم بطلب استئناف بشأن المراقبة القضائية المفروضة الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى





باريس (أ ف ب)
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أعلن تيارى هيرزوج محامى نيكولا ساركوزى لإذاعة "أر تى إل" الجمعة، أن الرئيس الفرنسى الأسبق الذى وجهت إليه اتهامات الأربعاء فى قضية شبهات بالحصول على تمويل ليبى لحملته للانتخابات الرئاسية فى 2017، سيقدم طلب استئناف حول المراقبة القضائية المفروضة عليه.

وتمنع هذه المراقبة القضائية ساركوزى من الاجتماع بالأطراف التسعة فى هذه القضية بمن فيهم اثنان من المقربين إليه كلود غيان وبريس أورتوفو اللذان كانا وزيرين وقت رئاسته التى استمرت من 2007 إلى 2012.

كما تمنعه من التوجه إلى ليبيا ومصر وتونس وجنوب افريقيا.

وكان الرئيس الفرنسى الأسبق وصف هذه القضية ب"الافتراء" وقال فى إفادته أمام القضاة أن الاتهام لا يستند إلى دليل مادى.

ووجهت إلى ساركوزى البالغ من العمر 63 عاماً مساء الاربعاء تهم "الافساد" و"مخالفة القانون فى تمويل حملة انتخابية".

 


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