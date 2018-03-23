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زوجة لمحكمة الأسرة: زوجى "تاجر سيارات" اعتاد إهانتى وضربى أنا وبناته

الجمعة، 23 مارس 2018 05:14 م
زوجة لمحكمة الأسرة: زوجى "تاجر سيارات" اعتاد إهانتى وضربى أنا وبناته محكمة الأسرة





دمياط عبده عبد البارى
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قضت محكمة الأسرة بدمياط، بطلاق ربة منزل من زوجها وألزمته بالمصروفات ومبلغ 75 جنيها اتعاب المحاماة.

وكانت "س.ا " ربة منزل ومقيمه بدمياط، أقامت دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة ببندر دمياط ضد "ا. ب" صاحب معرض سيارات.

وقالت الزوجه فى دعواها أنها تزوجت بموجب العقد الشرعى الصحيح المؤرخ فى 11 سبتمبر1998 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت فى عصمته داخلة فى طاعته.

وأوضحت المدعية فى دعواها أن المدعى عليه أساء عشرتها اساءة تستحيل معها دوام العشرة بين الزوجين، وإمتناعه عن الانفاق عليها ويداوم على اهانتها وسب الدين ويداوم على هجر سكن الزوجية بالأشهر ويقيم فى منزل والده وقام بالإعتداء عليها بالضرب هى وبناتها الأربعة ما تسبب فى إصابتهن عدة مرات وذلك أمام الجيران ما اضطرها لتحرير محضر ضده حمل رقم 174 لسنة 2014.

وتقدمت الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات بمحكمة بندر دمياط بالطلب رقم 37 لسنة 2014 ا.

وأكدت الزوجة انها لم تعد تطيق الحياة معه وبغضت الحياة الزوجية وتخشى الا تقيم حدود الله وحاولت الطلاق بالتراضى وافتداء نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الشرعية.


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