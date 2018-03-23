زراعة كفر الشيخ: إزالة 228 حالة تعدى وبدء زراعة 20 ألف فدان قطن

زراعة كفر الشيخ: إزالة 228 حالة تعدى وبدء زراعة 20 ألف فدان قطنالجمعة، 23 مارس 2018 04:49 م
التعدى على الاراضى -ارشيفيى
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال المهندس عبدالرافع عبدالعظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن حملة مديرية الزراعة تمكنت من إزالة 228 حالة تعدى على مساحة أكثر من 12 فدان على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة، وتوزيع 50 طن أسمدة، مؤكداً تم الإخلاء والحرث والتخطيط لزراعة القطن هذا العام لأكثر من 20 ألف فدان، زُرع منها 94 فدان حتى الآن فى جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة، مؤكداً تم نقل لجمعيات الزراعية بالمراكز لجميع قطاعات الزراعة بالمحافظة 5 ألاف إردب من بذرة القطن، وتم 309 إردباً.
وأضاف عبدالعظيم ، لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تمكنت من علاج 82 ألف فدان بنجر، و198 ألف فدان قمح، و12 ألف فدان فول من دودة القطن، ودودة قارضة، كما تمكنت المديرية من تطهير 35 كيلو مراوى و41 كيلو مصارف.
وقال وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن المديرية عقدت خلال الأسبوع الجاري عدد من الدورات منها دورة تدريبية عن تكنولوجيا توفير مياه الري في زراعة الأرز بمركز كفر الشيخ، وندوة عن تكنولوجيا توفير مياه الري في زراعة الأرز بمركز الرياض، وندوة تدريبية عن تكنولوجيا توفير مياه الري في زراعة الأرز بمركزالحامول، كما تابع أيام حصاد المحاصيل منها حصاد لمحصول بنجر السكر بمركز الرياض، وحصاد لمحصول بنجر السكر بمركز الرياض ،ويوم حقل موسع لمحصول القمح بمركز سيدى سالم، ويوم حقل وصفى لمحصول القمح بمركز بيلا.
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