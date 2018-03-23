video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 07:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رياضيو الدقهلية يشاركون فى تأبين المدير الفنى لنادى المنصورة ويدعمون الرئيس

الجمعة، 23 مارس 2018 06:41 م
رياضيو الدقهلية يشاركون فى تأبين المدير الفنى لنادى المنصورة ويدعمون الرئيس احتفالية رياضيو الدقهلية





الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

شهدت الصالة المغطاة باستاد المنصورة احتفالية للدعوة للمشاركه بالانتخابات الرئاسية بمشاركة مجموعة من الرياضيين القدامى بمحافظة الدقهلية .

و حضر الاحتفالية الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق ونبيل الجمل عضو مجلس النواب، ورمضان شوربة وكيل وزارة الشباب و الرياضة، برعاية منطقة كرة القدم بالدقهلية برئاسة فتحى عوض الله و نادى ميجا سبورت، كما أقيم على هامش الاحتفالية حفل لتأبين حسن مجاهد المدير الفنى السابق لنادى المنصورة، بحضور مجموعة من نجوم الوسط الرياضى.

وأكد فتحى عوض الله رئيس منطقة الدقهلية لكرة القدم، أن المشاركة فى الانتخابات أمر واحب و لا يجب أن نتقاعس عن دورنا لدعم الوطن و الجيش و الشرطة الذين يضحون بدمائهم من أجل أمن البلاد فيجب أن يرى العالم صورة مشرفة لمصر و لنقف صفا واحدا فى وجه المغرضين و نحن كرياضيين يجب أن نكون قدوة لفئات الشعب لأن الرياضة تهذب الروح و لذلك نعلن مشاركتنا بالانتخابات و دعمنا للرئيس. 

وقال طارق حبيب عضو المنطقه، إن المؤتمر لدعم الرئيس من قبل رياضيو الدقهلية وتكريم رموز الدقهلية في المجال الر ياضى بجميع الألعاب و تأبين الراحل الكابتن حسن مجاهد بمشاركة جميع الرياضيين نعلن تأييدنا للرئيس لاستكمال مسيرة النجاح و لدعم موقف المصريين في 30 يونيو.

0f934b0b-df99-4502-ad2c-5feeae71f282

 

4b6ef321-1bde-4175-9930-c6656cec6c2d
 

 

7ee16ebc-0722-4a38-9178-1829d839e8c4
 

 

7f39fdad-a21b-4fc8-8d75-0a8930aa15dd (1)
 
8b630045-017c-40a8-b4ab-7f1fe88b652d

 

31b2c530-b76b-4f4e-b845-cfd7d71caba6

 

93e546b0-4973-4087-9361-be34ebf02e2a
 

 

852cf589-3716-4a25-8de1-f99ef980f541

 

4160efdf-e61a-4e98-8f3d-a97bfca7b31b
 

 

bb7dcaa2-a624-4206-9b96-de958ae4c55d
 
c5afe0cc-eef8-469b-a6f4-b440c6b05488
 

 

e78541e5-0fac-4131-ab62-2d502aee388c
 

 

efec5ccb-a527-47ed-88ab-0ab9efcda7eb
 

 

f7536d29-aabc-4e33-a94e-ef3265372c43
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طلاب الدقهلية ينظمون مسيرات للحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

قدامي الرياضين

انزل وشارك




لا تفوتك
السيسي من سيناء: أطالب أبطال مصر باستخدام كل القوة ضد الإرهاب

السيسي من سيناء: أطالب أبطال مصر باستخدام كل القوة ضد الإرهاب

ريهام سعيد تغادر قسم السلام بصحبة طاقم الإعداد عقب إنهاء إجراءات الإفراج

ريهام سعيد تغادر قسم السلام بصحبة طاقم الإعداد عقب إنهاء إجراءات الإفراج

4 نجوم يرفعون شعار "الحلو مايكملش" فى الكرة المصرية .. نيران السياسة تنال من شعبية أبو تريكة .. التلاعب بالقطبين "أزمة" عبد الله السعيد.. قرار الهروب "غلطة" الحضرى .. التصرفات المجنونة "مشكلة" إبراهيم سعيد

4 نجوم يرفعون شعار "الحلو مايكملش" فى الكرة المصرية .. نيران السياسة تنال من شعبية أبو تريكة .. التلاعب بالقطبين "أزمة" عبد الله السعيد.. قرار الهروب "غلطة" الحضرى .. التصرفات المجنونة "مشكلة" إبراهيم سعيد

كيف تحصل مصر على حق ضحايا العنف فى الخارج؟.. خبراء الأمن يطالبون باستحداث وحدة قانونية بجميع الدول لتقديم الدعم القانونى.. ومطالب بتسليط الضوء إعلاميا على الجرائم.. و7 ضحايا راحوا بعد الاعتداء عليهم آخرهم مريم

كيف تحصل مصر على حق ضحايا العنف فى الخارج؟.. خبراء الأمن يطالبون باستحداث وحدة قانونية بجميع الدول لتقديم الدعم القانونى.. ومطالب بتسليط الضوء إعلاميا على الجرائم.. و7 ضحايا راحوا بعد الاعتداء عليهم آخرهم مريم

فيديو جراف.. 10 خطوات لتجنب حرائق السيارات أثناء القيادة

فيديو جراف.. 10 خطوات لتجنب حرائق السيارات أثناء القيادة

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة