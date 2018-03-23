رياضيو الدقهلية يشاركون فى تأبين المدير الفنى لنادى المنصورة ويدعمون الرئيس







الدقهلية شريف الديب

شهدت الصالة المغطاة باستاد المنصورة احتفالية للدعوة للمشاركه بالانتخابات الرئاسية بمشاركة مجموعة من الرياضيين القدامى بمحافظة الدقهلية .

و حضر الاحتفالية الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق ونبيل الجمل عضو مجلس النواب، ورمضان شوربة وكيل وزارة الشباب و الرياضة، برعاية منطقة كرة القدم بالدقهلية برئاسة فتحى عوض الله و نادى ميجا سبورت، كما أقيم على هامش الاحتفالية حفل لتأبين حسن مجاهد المدير الفنى السابق لنادى المنصورة، بحضور مجموعة من نجوم الوسط الرياضى.

وأكد فتحى عوض الله رئيس منطقة الدقهلية لكرة القدم، أن المشاركة فى الانتخابات أمر واحب و لا يجب أن نتقاعس عن دورنا لدعم الوطن و الجيش و الشرطة الذين يضحون بدمائهم من أجل أمن البلاد فيجب أن يرى العالم صورة مشرفة لمصر و لنقف صفا واحدا فى وجه المغرضين و نحن كرياضيين يجب أن نكون قدوة لفئات الشعب لأن الرياضة تهذب الروح و لذلك نعلن مشاركتنا بالانتخابات و دعمنا للرئيس.

وقال طارق حبيب عضو المنطقه، إن المؤتمر لدعم الرئيس من قبل رياضيو الدقهلية وتكريم رموز الدقهلية في المجال الر ياضى بجميع الألعاب و تأبين الراحل الكابتن حسن مجاهد بمشاركة جميع الرياضيين نعلن تأييدنا للرئيس لاستكمال مسيرة النجاح و لدعم موقف المصريين في 30 يونيو.



































