video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: وزير الخارجية الصينى يزور موسكو ويلتقى لافروف الأسبوع المقبل

الجمعة، 23 مارس 2018 12:26 م
روسيا: وزير الخارجية الصينى يزور موسكو ويلتقى لافروف الأسبوع المقبل وزير الخارجية الصينى وانج يى





موسكو (أ.ش.أ)
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الصينى، وانج يى، سيزور موسكو يوم 27 مارس الجارى، وسيلتقى نظيره الروسى سيرجى لافروف فى اليوم التالى.

وقال نائب مدير المكتب الإعلامى بوزارة الخارجية الروسية، أرتيوم كوجين،اليوم الجمعة:" سيقوم وزير الخارجية الصينى المبعوث الصينى الخاص وعضو مجلس الدولة، فى 27 و 28 مارس الجارى بزيارة عمل إلى روسيا".

وأضاف: " أن الوزير الصينى سيعقد محادثاته مع وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف فى 28 مارس".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية الصينى: نأمل أن تتمكن الكوريتان من فتح الباب أمام السلام

الخارجية الصينية تقدم 3 أهداف ترغب إنجازها مع أمريكا اللاتينية

الخارجية الصينية تتعهد بعلاقات دبلوماسية أفضل من أجل التنمية

روسيا

الصين

موسكو

اخبار روسيا

اخبار الصين

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة