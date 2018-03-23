روسيا: وزير الخارجية الصينى يزور موسكو ويلتقى لافروف الأسبوع المقبل

روسيا: وزير الخارجية الصينى يزور موسكو ويلتقى لافروف الأسبوع المقبلالجمعة، 23 مارس 2018 12:26 م
وزير الخارجية الصينى وانج يى
موسكو (أ.ش.أ)
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الصينى، وانج يى، سيزور موسكو يوم 27 مارس الجارى، وسيلتقى نظيره الروسى سيرجى لافروف فى اليوم التالى.
وقال نائب مدير المكتب الإعلامى بوزارة الخارجية الروسية، أرتيوم كوجين،اليوم الجمعة:" سيقوم وزير الخارجية الصينى المبعوث الصينى الخاص وعضو مجلس الدولة، فى 27 و 28 مارس الجارى بزيارة عمل إلى روسيا".
وأضاف: " أن الوزير الصينى سيعقد محادثاته مع وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف فى 28 مارس".
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