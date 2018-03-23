روسيا: موسكو مستعدة للعمل على حل الخلافات مع أمريكا







موسكو (رويترز)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجى ريابكوف، قوله اليوم الجمعة، إن موسكو مستعدة للعمل بشكل بناء لحل الخلافات مع واشنطن.

جاء ذلك تعليقا على تعيين جون بولتون فى منصب مستشار الأمن القومى الأمريكى.