روسيا تعتزم تقديم شكوى ضد التعريفات الأمريكية بمنظمة التجارة العالمية

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أعلن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى فيكتور إيفتوخوف، اليوم الجمعة، اعتزام بلاده تقديم شكوى فى محكمة منظمة التجارة العالمية ضد التعريفات الجمركية المفروضة التى فرضتها الولايات المتحدة هذا الشهر، على وارداتها من الصلب والألومنيوم.

وقال إيفتوخوف - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس) - "إن الولايات المتحدة فرضت الآن رسوما جديدة على الصلب والألومنيوم تقلق روسيا والصين تماما"، مضيفا "هدفنا هنا الانخراط بشكل نشط فى تلك العملية والذهاب إلى هيئة تسوية المنازعات ومعرفة أن تلك الرسوم فرضت فى اختراق لقوانين منظمة التجارة العالمية".

وأعلنت الولايات المتحدة - هذا الشهر - فرض رسوم على وارداتها من الصلب والألومنيوم، بواقع 25 بالمائة من قيمة الواردات بالنسبة للصلب، و10 بالمائة بالنسبة للألومنيوم، الأمر الذى أثار حفيظة أطراف دولية عدة، من بينها حلفاء لواشنطن، وسط مخاوف من أن تتسبب تلك الخطوة فى إثارة حرب تجارية عالمية.