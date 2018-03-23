روسيا تخفض ميزانية الدفاع إلى 3% من الناتج المحلى بحلول 2022

روسيا تخفض ميزانية الدفاع إلى 3% من الناتج المحلى بحلول 2022الجمعة، 23 مارس 2018 09:03 ص
ديمترى بيسكوف
رويترز
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله اليوم الجمعة إن روسيا ستخفض ميزانيتها الدفاعية إلى أقل من ثلاثة فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما نقلت الوكالة عن بيسكوف قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين، الذى فاز بولاية رئاسية جديدة هذا الأسبوع، يعتزم تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا.
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