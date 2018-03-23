روسيا تخفض ميزانية الدفاع إلى 3% من الناتج المحلى بحلول 2022







رويترز

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله اليوم الجمعة إن روسيا ستخفض ميزانيتها الدفاعية إلى أقل من ثلاثة فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما نقلت الوكالة عن بيسكوف قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين، الذى فاز بولاية رئاسية جديدة هذا الأسبوع، يعتزم تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا.