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الجمعة، 23 مارس 2018 12:50 م
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روسيا تحضّر لفرض قيود جمركية على السلع الأمريكية

الجمعة، 23 مارس 2018 12:29 م
روسيا تحضّر لفرض قيود جمركية على السلع الأمريكية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين





موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الجمعة، تحضير موسكو لفرض قيود جمركية على السلع الأمريكية ردا على فرض واشنطن تعريفات على وارداتها من الصلب والألومنيوم، وفقا لما أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

وأعلنت الولايات المتحدة، فى وقت مبكر من هذا الشهر، فرض رسوم على وارداتها من الصلب والألومنيوم، بواقع 25 % من قيمة الواردات بالنسبة للصلب، و10 % بالنسبة للألومنيوم، الأمر الذى أثار حفيظة أطراف دولية عدة، من بينها حلفاء لواشنطن، وسط مخاوف من أن تتسبب تلك الخطوة فى إثارة حرب تجارية عالمية.

كما قدم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الخميس ، مذكرة رئاسية تتضمن فرض عقوبات اقتصادية على الصين من شأنها أن تمهد الساحة أمام تطبيق تعريفات جمركية جديدة على الواردات الصينية تصل إلى نحو 60 مليار دولار أمريكى فى خطوة وصفها المراقبون بأنها "يمكن أن تشعل حربًا تجارية بين الدولتين"، قبل أن تتعهد بكين بالرد على تلك التدابير.

 


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