روسيا تبدى قلقها بشأن تحليق طائرات حلف الناتو قرب حدودها

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أبدت الخارجية الروسية قلقها إزاء تكرار تحليق طائرات حربية تابعة لحلف (الناتو) قرب الحدود الروسية مع إغلاق أجهزة الاستقبال الخاصة بها، محذرة من أن ذلك قد يثير حوادث خطيرة.

وقال نائب المتحدثة باسم الخارجية الروسية أرتيوم كوجين، اليوم الجمعة، "ما يواصل التسبب فى خوف هو الكثافة المتزايدة للتحليقات من جانب الطيران العسكرى للدول الأعضاء بالناتو، وكذلك السويد وفنلندا قرب حدودنا فى منطقة بحر البلطيق"، بحسب وكالة الأنباء الروسية (تاس).

وأضاف "إن ثلثى طائرات دول الناتو، وفنلندا والسويد قامت بتحليقات فى (الفترة من) سبتمبر-نوفمبر 2017 مع إغلاق أجهزة الاستقبال الخاصة بها. هذه التدابير تثير احتمالية (وقوع) حوادث خطيرة ذات عواقب بعيد الأثر"، مؤكدا أن بلاه فعلت الكثير لتخفيف التوتر فى المنطقة.