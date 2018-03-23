روسيا: اتفاق يقضى بخروج مسلحى "أحرار الشام" وأسرهم من الغوطة الشرقية إلى إدلب

روسيا: اتفاق يقضى بخروج مسلحى "أحرار الشام" وأسرهم من الغوطة الشرقية إلى إدلبالجمعة، 23 مارس 2018 09:25 ص
القوات الروسية فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية التوصل لاتفاق يقضى بخروج مسلحى جبهة "أحرار الشام" وأسرهم من مدينة حرستا بالغوطة الشرقية إلى محافظة إدلب، ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" دون المزيد من التفاصيل.
وكانت وسائل إعلام سورية، قالت إن حافلات تقل أعدادا من المسلحين مع عائلاتهم بدأت بالخروج من معبر مدينة حرستا فى الغوطة الشرقية متوجهة إلى محافظة إدلب، وأورد التلفزيون الرسمى "مغادرة الحافلات التى تقل المسلحين من حرستا إلى إدلب"، وشاهد مراسل فرانس برس مساء عند أطراف حرستا حافلات مليئة بالمدنيين والمقاتلين تغادر نقطة تجمعها، فى أول عملية إجلاء فى الغوطة الشرقية المحاصرة منذ بدء الحملة العسكرية للجيش السورى فيها قبل أكثر من شهر.
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