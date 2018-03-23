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رصف شارع السلام بمدينة شبين الكوم فى المنوفية بتكلفة 600 ألف جنيه

الجمعة، 23 مارس 2018 10:37 ص
رصف شارع السلام بمدينة شبين الكوم فى المنوفية بتكلفة 600 ألف جنيه رصف طرق _ أرشيفية





المنوفية _ محمد فتحى
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أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية ، أنه جارى رصف شارع السلام من الجلاء البحرى بعرض 6 أمتار "شبين الكوم حى غرب "، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 600 ألف جنيه ، حيث بلغت نسبة التنفيذ 90% وذلك بمبلغ وقدره 540 ألف جنيه.

 

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية فى بيان له اليوم ، أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام، وذلك لسرعة الانتهاء منها ، والعمل رصف الطرق الأخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

 

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح بأنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وإنشاء كبارى ، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة.

 

وأشار عبد الدايم ، غلى أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين.


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