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رجال إنقاذ استراليون يسابقون الزمن لإنقاذ حيتان بعد جنوح جماعى

الجمعة، 23 مارس 2018 11:26 ص
رجال إنقاذ استراليون يسابقون الزمن لإنقاذ حيتان بعد جنوح جماعى نفوق حيتان - أرشيفية





سيدنى (رويترز)
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 يسابق رجال إنقاذ استراليون الزمن لإنقاذ 15 من الحيتان التى تنتمى لنوع الطيار قصير الزعنفة اليوم الجمعة، بعد خروج أكثر من 150 من هذه الثدييات المهاجرة إلى الشاطئ على الساحل الغربى للبلاد.

وقال جيرمى تشيك المشرف على عملية الإنقاذ فى إدارة حماية البيئة فى ولاية استراليا الغربية إن غالبية الحيتان نفقت بعدما جنحت إلى أرض جافة خلال الليل.

وتحاول السلطات ومتطوعون مدربون إنقاذ 15 حوتا فى المياه الضحلة، وجنحت الحيتان إلى خليج هاميلين على بعد 315 كيلومترا جنوبى بيرث عاصمة الولاية.

وبرغم أن جنوح الحيتان أمر معتاد على الشريط الساحلى خلال الهجرة بين مناطق الغذاء بالقارة القطبية الجنوبية فى الجنوب والمياه الأكثر دفئا فى الشمال حيث تربى الحيتان صغارها فإن العدد الكبير هذه المرة غير مألوف.

وقالت ميليسا لاى المديرة فى متنزه هاميلين باى هوليداى بارك لرويترز عبر الهاتف إن هذا هو ثانى جنوح جماعى تشهده خلال 15 عاما قضتها فى المنطقة.

وأضافت "بعضها ما زال حيا، آخر مرة حدث ذلك لم ينج أى منها"، ونبهت السلطات السكان المحليين والسائحين لضرورة البقاء بعيدا عن المياه بسبب زيادة محتملة فى أسماك القرش المنجذبة إلى الحيتان النافقة.

كان أكبر جنوح جماعى للحيتان فى الولاية فى عام 1996 عندما جنح 320 حوتا من نوع الطيار طويل الزعنفة شمإلى خليج هاميلين.

 


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