رئيس وزراء مالى يصل كيدال لأول مرة منذ مايو 2014







(أ ف ب)

وصل رئيس الوزراء المالى سوميلو بوبيى مايجا الجمعة، إلى كيدال، معقل التمرد السابق فى شمال مالى، وذلك للمرة الأولى منذ حوالى 4 سنوات، كما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.

وقد هبطت المروحية التى أقلت مايجا والوفد المرافق بعيد الساعة 10،00 ت غ فى قاعدة بعثة الأمم المتحدة التى حضر قائدها محمد صالح النظيف لاستقباله، كما أضاف المراسل.

وبدأ مايجا الخميس، مع 8 من وزرائه جولة فى الشمال ووسط البلاد قرب الحدود الجزائرية حيث اضطر إلى أن يمضى الليلة بعد تأجيل الجمعة لمرحلة كيدال البالغة الرمزية، لأسباب تتعلق بالطقس، كما أعلن رسميا.

وأسفر هجوم صباح الخميس، على معسكر لبعثة الأمم المتحدة فى مالى وقوة برخان الفرنسية عن إصابة 5 من الجنود الفرنسيين بجروح طفيفة، كما ذكرت رئاسة أركان الجيوش فى باريس، وعن أضرار مادية.

ودان قائد البعثة الدولية الهجوم الذى وصفه بيان الخميس، بأنه "محاولة جبانة قام بها أعداء السلام لعرقلة هذه التطورات الإيجابية التى ترمز إليها زيارة رئيس الوزراء إلى كيدال، المؤشر القوى للسلام والمصالحة فى مالى".

واعتبرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلى أيضا الخميس، فى باريس، أن "من المحتمل جدا وجود رابط بين هذا الهجوم والرغبة التى عبر عنها رئيس الوزراء فى التوجه إلى كيدال".