رئيس وزراء تونس: عجز المؤسسات العمومية بلغ 6.5 مليار دينار

رئيس وزراء تونس: عجز المؤسسات العمومية بلغ 6.5 مليار دينارالجمعة، 23 مارس 2018 12:52 م
رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد
رويترز
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أعلن رئيس وزراء تونس، اليوم الجمعة، أن عجز المؤسسات العمومية بلغ 6.5 مليار دينار، مؤكدا أن بيع بعض المؤسسات العمومية سيكون حلا للمالية العمومية.
وأشار رئيس الوزراء التونسى أنه مستعد للتخلى عن منصبه مقابل عدم تأجيل الإصلاحات.
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