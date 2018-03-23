رئيس وزراء تونس: عجز المؤسسات العمومية بلغ 6.5 مليار دينار







رويترز

أعلن رئيس وزراء تونس، اليوم الجمعة، أن عجز المؤسسات العمومية بلغ 6.5 مليار دينار، مؤكدا أن بيع بعض المؤسسات العمومية سيكون حلا للمالية العمومية.

وأشار رئيس الوزراء التونسى أنه مستعد للتخلى عن منصبه مقابل عدم تأجيل الإصلاحات.