رئيس وزراء الهند لـ"سامح شكرى": السيسى قائد عظيم عبر بمصر إلى بر الأمان







كتب - أحمد جمعة

سلم وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الجمعة، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس الوزراء الهندى.

كان سامح شكرى وزير الخارجية، قد التقى اليوم الجمعة "ناريندرا مودى" رئيس وزراء الهند فى ختام زيارته إلى نيودلهى لرئاسة وفد مصر في أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الهندية.

وأشار المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عقب اللقاء، إلى أن وزير الخارجية، نقل تحيات الرئيس السيسى إلى رئيس الوزراء الهندى، وقام بتسليمه رسالة من الرئيس، تؤكد على حرص الرئيس السيسى، على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطلع إلى التشاور المستمر مع رئيس الوزراء الهندى، بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد تطرق الوزير شكرى خلال اللقاء إلى التطورات الإيجابية التى شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، والزيارات المتبادلة بين الجانبين، فضلا عن تطلع مصر لاستقبال رئيس الوزراء الهندى فى أقرب فرصة ممكنة.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن رئيس الوزراء الهندى "مودى" هنأ وزير الخارجية علي نجاح اللجنة المشتركة، مؤكدا على تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون مع مصر في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والتدريب ومكافحة الإرهاب، كما طلب رئيس الوزراء نقل تحياته الخاصة للرئيس السيسى وتمنياته بالتوفيق فى الانتخابات الرئاسية القادمة، معتبرا مصر دولة صديقة للهند تاريخيا، وان الرئيس السيسى قائد عظيم نجح فى أن يقود مصر إلى بر الأمان.

ومن جانبه، أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر للتنسيق مع الجانب الهندي في قضايا محاربة الإرهاب والتطرف والتنسيق في المحافل الدولية، وكذا التعاون الاقتصادي والتجاري بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى محور التواصل الثقافي والحضاري على ضوء الإرث الثقافي الممتد عبر القرون للبلدين بجانب دور حوار الحضارات والأزهر الشريف في مواجهة النزعات الطائفية والفكر المتطرف، منوها بجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال رؤية شاملة تعالج أبعاد تلك الظاهرة من كافة جوانبها وليس الجانب الأمني فقط، فضلا عن تطلع مصر للتعاون المشترك في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي، استعرض وزير الخارجية التطورات الإيجابية في مصر خاصة في المجال الاقتصادي والفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين في مجال الاستثمار، مشيرا إلى جهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجعل مصر دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي. وأضاف بأن مصر تعمل على رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض معدلات البطالة وتطوير التعليم والتدريب الفني، معربا عن التطلع للتعاون مع الهند في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات.

وقد اعرب رئيس الوزراء الهندى عن تطلعه للتعاون مع مصر في محور قناة السويس و إقامة منطقة صناعية هندية هناك.

وفي نهاية تصريحاته، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن اللقاء تناول أيضا التنسيق المشترك في المحافل الدولية، وجهود دعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط.