رئيس وزراء أيرلندا يدعو للإبقاء على العلاقات وثيقة مع بريطانيا عقب "بريكست"

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حث رئيس الوزراء الإيرلندى، ليو فارادكار، على الإبقاء على أواصر العلاقات مع بريطانيا وثيقة قدر الإمكان، عقب خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبى "بريكست"، ذكرت ذلك صحيفة "تلجراف بلفاست" الإيرلندية الشمالية، نقلا عن ليو فارادكار، الذى أضاف أنه لابد من حماية المعاملات التجارية "الضخمة" بين بريطانيا وأيرلندا، من أجل ضمان توفير وظائف للإيرلنديين.

وتابع "هذه هى الطريقة المثلى لتفادى التبعات القاسية - لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى - على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، كما أنها الطريقة المثلى لحماية التجارة الضخمة بين بريطانيا وأيرلندا، وهو أمر مهم للوظائف الأيرلندية ولاقتصادنا، وبالأخص لقطاع الزراعة".

وأوضح أن الوضع لا يعبر عن فريق من الرابحين وفريق من الخاسرين،مضيفا أنه لا يعود بنتائج إيجابية على أيرلندا، وقد تبنى قادة دول الاتحاد الأوروبى الـ27، فى اجتماع لهم اليوم الجمعة، فى بروكسل، المبادئ التوجيهية الكبرى، التى تحدد مسار العلاقات بين أوروبا وبريطانيا، فى غضون عام من الخروج.