رئيس نادى القضاة يوجه رسالة للقضاة قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية







كتبت هدى أبو بكر

وجه المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادى قضاة مصر رسالة للقضاة ، قبل ساعات قليلة من عملية الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية قال فى نصها : "ساعات قليله تفصلنا عن بدء العمليه الانتخابيه ، ولقد اصطفى المشرع قضاة مصر العظام الشرفاء للاشراف على الانتخابات لثقة الشعب المصرى فيهم وفى نزاهتهم واستقلالهم ، وهم والحمد لله اهل لتلك الثقه واكثر ، ونادى القضاه كعهده دائما سيقوم بدوره المنوط به فى دعم ومساندة وتوجيه القضاه من خلال لجنة المتابعه ليتمكنوا من أداء رسالتهم الساميه على اكمل وجه".

وأضاف رييس نادى القضاة فى رسالته "نحن على يقين من ان القضاة على قدر المسئوليه الوطنيه ومن الكياسه بمكان يسمح لهم بحسن تقدير المواقف واتباع ما يلزم لحفظ هيبتهم وكرامتهم ، ويمكن فى ذات الوقت شركائهم فى هذا الواجب الوطنى من رجال القوات المسلحه والشرطه من اداء الدور الهام المكلفين به من حفظ الامن والوصول بالعمليه الانتخابيه بسلام الى منتهاها ان شاء الله.

واختتم عبد المحسن رسالته قائلا : "ولتعلموا سدنة العداله ان جهدكم مشكور لدى الجميع ، وقيمتكم محفوظه فى القلوب ، وصناديق الاقتراع كمنصاتكم العاليه التى سيقف الجميع امامها احتراما وتوقيرا، وفقكم الله وسدد خطاكم ، وحفظ مصر وشعبها من كل سوء".