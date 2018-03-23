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رئيس مستقبل وطن: قبائل الصعيد ستكون فى مقدمة الصفوف وسترد الجميل للسيسي

الجمعة، 23 مارس 2018 09:31 م
رئيس مستقبل وطن: قبائل الصعيد ستكون فى مقدمة الصفوف وسترد الجميل للسيسي جانب من المؤتمر





قنا - وائل محمد
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قال المهندس أشرف رشاد، عضو رئيس حزب مستقبل وطن، أن المصريين سينزلون التصويت فى انتخابات الرئاسة للمرشح عبدالفتاح السيسى لاستكمال مسيرة التنمية، ونقوله بصدق هو رجل المرحلة جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا.

 

وأضاف أشرف رشاد: "لا نقول لأهلنا فى الصعيد شاركوا فى الانتخابات نفاقا ولا رياء، فى الرئيس يستحق بصدق أن يكون فى الولاية الثانية فى مصر شهدت فى عهده الكثير من الإنجازات بداية من تدفق الاستثمارات وتوقيع العديد من الاتفاقيات التى ساهمت فى رفع الاقتصاد المصرى.

 

وأكد أن قبائل وقيادات قنا، موعدنا أمام اللجان لرد الجميل لهذا الرجل حتى يكون بيننا فى المرحلة الثانية نقف وندعمه حتى تستمر بلادنا فى الريادة والقيادة.


 

 


 

 


 

 


 

 


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