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رئيس مدينة العلمين: ليس لنا فى انتخابات الرئاسة سوى اختيار من يحافظ على الوطن

الجمعة، 23 مارس 2018 04:58 م
رئيس مدينة العلمين: ليس لنا فى انتخابات الرئاسة سوى اختيار من يحافظ على الوطن جانب من المؤتمر





مطروح - حسن مشالى
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قال عبد الغفار الملاح، رئيس مدينة العلمين، أنه ليس أمامهم فى الانتخابات الرئاسية سوى اختيار واحد، إما وطن أو بلا وطن، فإما أن يكون لنا وطن، أو نكون كدول الجوار لا وطن لنا، وحتى نحافظ على الوطن، علينا أن نقول لهذا الرجل نعم، ولن أعدد له انجازات أو مشروعات، وإنما يكفيه إنجاز واحد، وهو الحفاظ على مصر وسيادتها وجيشها، وأرضها، وعرضها، ألا يكفى ذلك.

 

وأضاف، نحن لا نقول نعم لأشخاص وإنما لمواقف، استطاع أن يحققها هذا الرجل، لذا فكونوا يدا واحدة، فإما أن نكون متسولين نعتمد على الغير، أو نكون مستقلين، لنا قرارانا، واحذروا من هؤلاء الذين يبثون السموم على مواقع التواصل الاجتماعى، عليكم أن تقولوا لهؤلاء لا وألف لا، مطالبا أهالى مطروح، أن يكونوا على حسن ظن الجميع، وحسن ظن المصريين، وأن تعطوا رسالة للخارج، بأن لنا قرار، قولوا للرئيس نعم، نعم للدولة، نعم للوطن، نعم للجيش، نعم للشعب.

 

ومن جهته، أكد العمدة ياسين العقارى ممثل عن مركز العلمين، أن حضورنا اليوم بمشاركة مختلف القبائل والعمد والمشايخ، من أجل الوطن واستمرار مسيرة النجاح لبناء مصر.

 

وتابع خلال مشاركته فى المؤتر الجماهيرى، أن أبناء مطروح سيشاركون فى الانتخابات للحفاظ على بناء الوطن.

 

جاء ذلك، خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد بمحافظة مطروح، الذى عقد تحت عنوان "أبناء مطروح حراس الحدود يشاركون فى اختيار الرئيس.. أنزل شارك لدعم بلدك"، بحضور اللواء علاء ابوزيد محافظ مطروح، ورؤساء مجلس العمد والمشايخ وقبائل مطروح، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب واحمد رسلان نائب رئيس البرلمان العربى، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة، للحث تسهيل إجراءات العملية الانتخابية، وبمشاركة الألاف من المواطنين من الشباب والسيدات.

 


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