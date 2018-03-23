رئيس حى مصر الجديدة: إغلاق جراج بعد تحويله إلى صالة جيم







أحمد جمال الدين

البحث عن مكان لانتظار السيارة بات عقبة تطارد العشرات من سكان العقارات خاصة بعد تحويل الجراجات لأغراض تجارية سواء بتقسيمها لمحلات أو تحويلها للأغراض التجارية بحثًا عن الربح المادى دون النظر إلى معاناة السكان أو تأثير ذلك النشاط على سلامة العقار، وهى الأزمة التى يعانى منها سكان العقار رقم 5 بشارع قناة السويس بحى مصر الجديدة، الذين فوجئوا بتحويل الجراج الموجود أسفل العقار إلى نادى صحى وصالة للألعاب الرياضية، فى حين أكد رئيس الحى أن هذا الجيم صادر له قرار إزالة وسيتم إغلاق الجراج.

وقال محمد مرسى أحد السكان، إن الجراج الموجود أسفل العقار ظل مغلقًا لفترة طويلة من قبل مالك العقار وعند مطالبة السكان له بتشغيله كان يتعلل بأعذار واهية، منها أنه فى حالة صيانة أو يتم توسعته، ولكننا فوجئنا بتحويله إلى نادى صحى وصالة للألعاب الرياضية مزودة بحمام سباحة طوله 10 أمتار وعرض وعمق 3 متر بجانب وجود "جاكوزى" بعد أن تم تأجيره من قبل مالك العقار لأحد الاشخاص .

وأضاف "م.م" ساكن آخر أن تحويل الجراج لنادى صحى أو صالة للألعاب الرياضية قد يعرض المبنى للخطر نتيجة الأثقال الموجودة به، بالإضافة إلى أن المياه الموجودة من خلال حمام السباحة والجاكوزى تهدد سلامة الأساسات، مضيفًا أن السكان تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى إبراهيم صابر رئيس حى مصر الجديدة يطالبون فيها بإزالة الجيم وإعادة الجراج على وضعه الأصلى وتمكين السكان من استخدامه، إلا أن رئيس الحى أمر بغلقه وتشميعه فقط متجاهلا باقى المطالب الأخرى، وهو ما مكن "مالك الجيم" من فك بفض الاختام وإعادة تشغيله مرة أخرى.

وأكد أن السكان توجهوا إلى رئيس الحى وأبلغوه باستئناف العمل مرة أخرى على الرغم من قرار الغلق إلا أننا فوجئنا بقوله "مالك الجيم يقوم بإجراءت التقنين".





" الجيم مرخص " هكذا بدأ مالكه الذى يعرف باسم الكابتن عمرو حديثه مع اليوم السابع، مضيفًا أنه استأجر هذه المساحة من مالك العقار وكانت خالية بغرض تحويلها إلى نادى صحى وصالة للألعاب الرياضية والتى تكلف تجهيزه 5 ملايين جنيه بحسب تأكيده، واصفا شكوى ملاك العقار بأنها دعاوى كيدية صادرة عن أعداء النجاح، وهو ما عبر عنه ذلك بقوله "الناس ديه أنا عارفها ومش هاسبها".





ومن جانبه، قال إبراهيم صابر رئيس حى مصر الجديدة إنه لا يمكن السماح بتحويل الجراجات أسفل العقارات إلى أى نشاط تجارى طبقًا لقانون البناء وقرار محافظ القاهرة رقم 3717لسنة 2009، كاشفا أن هذا "الجيم" سبق غلقه وإزالة عداد الكهرباء منه بسبب عدم ترخيصه، مؤكدًا أنه سيتم متابعة قرار الغلق مع شرطة المرافق والجهات المختصة.