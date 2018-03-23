رئيس الوزراء الفرنسى: عملية احتجاز الرهائن "وضع خطير"الجمعة، 23 مارس 2018 01:17 م
رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب
أ ف ب
إضافة تعليق
أعلن رئيس الوزراء الفرنسى، اليوم الجمعة، إلى أن عملية احتجاز الرهائن "وضع خطير" .
وكان مصدر أمنى فرنسى، أعلن إطلاق نار واحتجاز رهائن داخل سوبرماركت جنوب فرنسا، مشيرا إلى أن محتجز الرهائن فى جنوب فرنسا ينتمى إلى تنظيم داعش الإرهابى.
وذكر مصدر أمنى إصابة شخص أو اثنين بالرصاص فى عملية احتجاز الرهائن فى فرنسا
ومن جانبه، قالت وزارة الداخلية الفرنسية فى تغريدة على تويتر، إن مسئولين أمنيين ينفذون عملية فى متجر فى تريب بجنوب فرنسا.
ولم تكشف الوزارة أى تفاصيل بشأن تقارير إعلامية تحدثت عن عملية احتجاز رهائن جارية.
إضافة تعليق
قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"
قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة