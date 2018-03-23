رئيس الوزراء الفرنسى: عملية احتجاز الرهائن "وضع خطير"







أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء الفرنسى، اليوم الجمعة، إلى أن عملية احتجاز الرهائن "وضع خطير" .

وكان مصدر أمنى فرنسى، أعلن إطلاق نار واحتجاز رهائن داخل سوبرماركت جنوب فرنسا، مشيرا إلى أن محتجز الرهائن فى جنوب فرنسا ينتمى إلى تنظيم داعش الإرهابى.

وذكر مصدر أمنى إصابة شخص أو اثنين بالرصاص فى عملية احتجاز الرهائن فى فرنسا

ومن جانبه، قالت وزارة الداخلية الفرنسية فى تغريدة على تويتر، إن مسئولين أمنيين ينفذون عملية فى متجر فى تريب بجنوب فرنسا.

ولم تكشف الوزارة أى تفاصيل بشأن تقارير إعلامية تحدثت عن عملية احتجاز رهائن جارية.