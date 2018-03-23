رئيس الوزراء التركى: أنقرة تفتح مجالها الجوى إلى شمال العراق اليوم







أنقرة (رويترز)

قال رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم إن تركيا ستفتح مجالها الجوى أمام الرحلات القادمة من مدينة أربيل فى شمال العراق اليوم الجمعة مضيفا أن القرار لا يشمل الرحلات القادمة من السليمانية.

وكانت تركيا أغلقت مجالها الجوى أمام الرحلات من وإلى إقليم كردستان العراق فى أكتوبر تشرين الأول العام الماضى ردا على استفتاء على الاستقلال أجراه الإقليم.