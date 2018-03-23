رئيس المجلس الأوروبى يحذر من اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا

رئيس المجلس الأوروبى يحذر من اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسياالجمعة، 23 مارس 2018 04:27 م
رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك
بروكسل (أ ش أ)
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حذر رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، اليوم الجمعة، من اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا على خلفية حادث تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته فى الرابع من الشهر الجارى.
وقال توسك - حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية، إن عددا من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ستقوم باتخاذ إجراءات أخرى يوم الاثنين المقبل.
ولم تشر الشبكة الإخبارية إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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