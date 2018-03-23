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رئيس البرلمان و15 نائبا يحضرون ودية منتخبى مصر والبرتغال

الجمعة، 23 مارس 2018 07:59 م
رئيس البرلمان و15 نائبا يحضرون ودية منتخبى مصر والبرتغال على عبد العال





كتب حاتم رضا
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يحضر ودية منتخب مصر والبرتغال، المقرر لها مساء اليوم، الجمعة، علي عبد العال رئيس مجلس النواب، و15 نائبا بالبرلمان.

 

وتقام المباراة فى إطار استعدادات المنتخبين لانطلاق منافسات كأس العالم 2018، حيث وقع منتخب مصر مع أوروجواى وروسيا والسعودية فى المجموعة الأولى.

 

ويحضر جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مباراة مصر والبرتغال الودية الليلة على ملعب لاتس جران بسويسرا.. كما يحضر أيضًا المباراة خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ورئيس اللجنة الثلاثية المشرفة على الرياضة المصرية من قبل اللجنة الأولمبية المصرية وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الوطنى.


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