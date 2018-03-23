رئيس أكاديمية الشرطة لطلاب الجامعات: نبنى وطنا قويا عصىيا على الانكسار







كتب محمود عبد الراضى

استضافت أكاديمية الشرطة 117 طالباً وطالبة يمثلون 20 جامعة مصرية "المنصورة، دمياط، طنطا، المنوفية، القاهرة، عين شمس، حلوان، أسوان، بنها، بورسعيد، كفرالشيخ، السادات، الزقازيق، المنيا، قناة السويس، الإسكندرية، الفيوم، جنوب الوادى، سوهاج، السويس".. وذلك للتعايش يوم كامل " مبيت" مـــــع طلاب كليـــــة الشرطـــــة، بمشاركة 50 طالباً من الكلية الحربية.

يعد هذا اللقاء هو الرابع هذا العام، بهدف تقوية ومد جسور الترابط والتلاحم والتواصل بين شباب الجامعات المصرية، وطلبة كلية الشرطة.

وحرص اللواء دكتور أحمد عادل العمرى مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، وقيادات كلية الشرطة، على استقبال طلاب الجامعات المصرية والترحيب بهم، حيث نقل لهم تحيات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بتكثيف مبادرات التلاحم والتعايش مع شباب الجامعات والكليات العسكرية، بما يضمن التقارب، وتبادل الرؤى والثقافات، لما لذلك من مردود إيجابى على وحدة وقوة بناء شباب المجتمع، ليكون قادراً على مواجهة التحديات، وبناء وطن قوى صلب عصىّ على الانكسار والتشتت.

وتم خلال اللقاء، تنظيم ندوتين تثقيفيتين الأولى بعنوان "معاً لمواجهة الإرهاب" حاضر فيها المتحدث العسكرى للقوات المسلحة" والفنان القديرأحمد بدير ، وأحد قيادات قطاع الأمن الوطنى، والندوة التثقيفية الثانية بعنوان "حماية الشباب من استقطاب الجماعات الإرهابية ودور الدولة فى مكافحة الفساد" حاضر فيها كلٌ من الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، ومدير أكاديمية ناصر العسكرية، وكوادر من "هيئة الرقابة الإدارية".

وقام طلاب الجامعات المصرية، بجولة تفقدية بالأكاديمية شملت "قسم الشرطة التعليمى– مشاهدة عروض الخيالة وتدريب الكلاب على أعمال التأمين والحراسة)، حيث شارك طلبة شباب الجامعات طلبة كلية الشرطة الطوابير الصباحية فى (اللياقة البدنية – الدراجات الهوائية)، مع مشاهدة تدريبات الكفاءة القتالية – رياضة الباركور- مهارات فك وتركيب الأسلحة بأنواعها – الرماية".

ومن جانبهم، أعرب شباب الجامعات، عن عميق سعادتهم وفخرهم بوجودهم داخل الأكاديمية، وخالص تقديرهم للجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل طلبة كلية الشرطة، والإشادة بقوة التدريبات وتطورها، فضلاً عن ثنائهم وإعجابهم بالمحاضرات التثقيفية التى تلقوها وأضافت إليهم الكثير من الأمور الهامة.



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طلاب الجامعات المصرية



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