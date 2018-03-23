رئيسة ليتوانيا: الاتحاد الأوروبى سيكثف إجراءاته ضد روسيا خلال الأيام القادمة







فيلنيوس (أ ش أ)

قالت رئيسة ليتوانيا داليا جريباوسكايتى إن دول الاتحاد الأوروبى تخطط لتكثيف إجراءاتها ضد روسيا خلال الأيام القادمة على خلفية القضية المثارة حول "تسميم" الجاسوس السابق سرجى سكريبال.

وأضافت جريباوسكايتى - فى تصريح أوردته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، "أنه سيتم اتخاذ إجراءات للصالح القومى من قِبل عدد من الدول الأوبية، بداية من الأسبوع المقبل"، وذلك بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبى اتفاقه مع الجانب البريطانى على أن روسيا "من المحتمل جداً" أنها مسئولة عن الحادثة.

وتابعت: "إن ليتوانيا ربما تطرد دبلوماسيين روس على إثر القضية المثارة حول الجاسوس سكريبال وابنته فى مدينة ساليسبرى البريطانية بداية الشهر الجارى"، مشيرة إلى أن بلادها تلقت معلومات أكثر تفصيلاً من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، وكانت معلومات "جيدة جداً".