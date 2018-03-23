دونالد توسك: يجب أن يتعاون الاتحاد الأوروبى مع تركيا







بروكسل (رويترز)

قال رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك اليوم الجمعة، إنه يجب على تركيا والاتحاد الأوروبى أن يتعاونا فى المجالات محل الاهتمام المشترك.

وأضاف للصحفيين "يجب أن نصل إلى سبيل للحديث إلى بعضنا البعض بصراحة ونتعاون فى المجالات محل الاهتمام المشترك".