دول فى الاتحاد الأوروبى تعتزم طرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية الجاسوس

دول فى الاتحاد الأوروبى تعتزم طرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية الجاسوسالجمعة، 23 مارس 2018 03:00 ص
الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
أ ف ب
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استدعى الاتحاد الأوروبى سفيره فى روسيا للتشاور بعد مقتل الجاسوس سكريبال، فيما تعتزم عدة دول فى الاتحاد الأوروبى طرد دبلوماسيين روس من بلدانها. حسبما ذكر مصدر أوروبى.
وفى وقت سابق، قال رئيس المجلس الأوروبى، دونالد توسك، الخميس، إن زعماء الاتحاد الأوروبى يعتبرون أن روسيا تقف "على الأرجح" وراء تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال فى 4 مارس فى سالزبرى فى بريطانيا.
وكتب توسك على تويتر "اتفق قادة الاتحاد الأوروبى مع الحكومة البريطانية أن روسيا تقف على الأرجح وراء هجوم سالزبرى وأنه لا يوجد تفسير آخر محتمل".
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