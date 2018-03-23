video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 03:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دول فى الاتحاد الأوروبى تعتزم طرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية الجاسوس

الجمعة، 23 مارس 2018 03:00 ص
دول فى الاتحاد الأوروبى تعتزم طرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية الجاسوس الاتحاد الأوروبى - أرشيفية





أ ف ب
إضافة تعليق

استدعى الاتحاد الأوروبى سفيره فى روسيا للتشاور بعد مقتل الجاسوس سكريبال، فيما تعتزم عدة دول فى الاتحاد الأوروبى طرد دبلوماسيين روس من بلدانها. حسبما ذكر مصدر أوروبى.
 
 
وفى وقت سابق، قال رئيس المجلس الأوروبى، دونالد توسك، الخميس، إن زعماء الاتحاد الأوروبى يعتبرون أن روسيا تقف "على الأرجح" وراء تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال فى 4 مارس فى سالزبرى فى بريطانيا.

وكتب توسك على تويتر "اتفق قادة الاتحاد الأوروبى مع الحكومة البريطانية أن روسيا تقف على الأرجح وراء هجوم سالزبرى وأنه لا يوجد تفسير آخر محتمل".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قادة الاتحاد الأوروبى: روسيا تقف وراء تسميم الجاسوس الروسى

قاض بريطانى: هجوم غاز الأعصاب قد يصيب الجاسوس الروسى وابنته بضعف عقلى

بريطانيا تعالج شرطى يشتبه فى تسممه بعد واقعة الجاسوس الروسى

الاتحاد الأوروبى

روسيا

مقتل الجاسوس سكريبال

اخبار روسيا

اخبار العالم




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة