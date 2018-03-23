دول فى الاتحاد الأوروبى تعتزم طرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية الجاسوس







أ ف ب

استدعى الاتحاد الأوروبى سفيره فى روسيا للتشاور بعد مقتل الجاسوس سكريبال، فيما تعتزم عدة دول فى الاتحاد الأوروبى طرد دبلوماسيين روس من بلدانها. حسبما ذكر مصدر أوروبى.

وفى وقت سابق، قال رئيس المجلس الأوروبى، دونالد توسك، الخميس، إن زعماء الاتحاد الأوروبى يعتبرون أن روسيا تقف "على الأرجح" وراء تسميم الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال فى 4 مارس فى سالزبرى فى بريطانيا .