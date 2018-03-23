video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 12:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

دواوين الوزارات × 24 ساعة.. لا إجازة بالجامعات خلال انتخابات الرئاسة

الجمعة، 23 مارس 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. لا إجازة بالجامعات خلال انتخابات الرئاسة جامعة القاهرة - أرشيفية





إعداد – وائل ربيعى
إضافة تعليق

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 

وزارة التعليم العالى:

 

وزارة الهجرة:

 
 
 
 

وزارة التضامن الاجتماعى: 

 
 
 

وزارة الإسكان: 

 
 
 
 

وزارة الزراعة: 

 
 

وزارة الكهرباء:

 
 

وزارة القوى العاملة:

 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دواوين الوزارات × 24 ساعة.. وزير التعليم: لن نلغى الوجبة المدرسية

دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "الصحة" تتعاقد على 8 ملايين عبوة أنسولين

دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الزراعة: قروض بفائدة 5% للاستزراع السمكى

دواوين الوزارات

اخبار الحكومة

اخبار مصر

التعليم

التموين

الصحة




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة