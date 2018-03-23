دواوين الوزارات × 24 ساعة.. لا إجازة بالجامعات خلال انتخابات الرئاسة

دواوين الوزارات × 24 ساعة.. لا إجازة بالجامعات خلال انتخابات الرئاسةالجمعة، 23 مارس 2018 12:00 ص
جامعة القاهرة - أرشيفية
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التعليم العالى:
لا إجازة بالجامعات خلال انتخابات الرئاسة.. التعليم العالى: لا تعليمات جديدة بالانصراف المبكر أو الإجازة حتى الآن.. جامعة حلوان: إجازة فقط بكليات اللجان الانتخابية بالزمالك.. والخشت: نفذنا خطة للتوعية بالمشاركة
وزارة الهجرة:
"الصحة" تضع مصر على خريطة السياحة العلاجية.. بدء تطبيق برامج للعلاج السياحى بـ20 مستشفى منتصف أبريل.. تأشيرة مخصصة للأجانب المترددين بغرض العلاج.. وإنهاء قائمة الأسعار فى 6 تخصصات أبرزها "القلب والعظام والعيون"
وزارة التموين:
وزارة التضامن الاجتماعى:
بنك ناصر: شهادات أمان واستثمار هدية لـ 10 أمهات مثاليات
وزارة التربية والتعليم:
"اليوم السابع" داخل مصنع إنتاج التغذية المدرسية.. البسكويت يصنع على خطوط إنتاج عالمية.. مدير الشركة: الكميات تورد يوميا وتشديد الرقابة والجودة بجميع مراحل الإنتاج.. تعقيم أماكن التصنيع بأعلى مستوى.. فيديو وصور
وزارة الإسكان:
وزير النقل من ورش السكة الحديد بالسبتية: جراراتنا انتهى عمرها الافتراضى منذ سنوات وخرجت من الخدمة بدول العالم.. ويؤكد: إذ لم نعد النظر فى سعر التذكرة الحركة ستتوقف.. وتكلفة الانتقال بالميكروباص 10 أضعاف القطار
يا حلاوة الإيد الشغالة.. "اليوم السابع" داخل أكبر مصنع علامات إرشادية بالشرق الأوسط.. الصرح يلبى احتياجات مشروعات الطرق والكبارى.. ينتج العواكس المستخدمة بالطرق بديلا عن لمبات الإنارة ويوفر 30% من التكلفة.. صور
وزارة الزراعة:
وزارة الكهرباء:
وزارة القوى العاملة:
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