دواوين الوزارات × 24 ساعة.. لا إجازة بالجامعات خلال انتخابات الرئاسة







إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التعليم العالى:

وزارة الهجرة:

وزارة التضامن الاجتماعى:

بنك ناصر: شهادات أمان واستثمار هدية لـ 10 أمهات مثاليات

وزارة التربية والتعليم:

وزارة الإسكان:

وزير الإسكان يعتمد المخطط الاستراتيجى لـ 32 قرية بمحافظة القليوبية

وزارة الأوقاف:

وزارة الزراعة:

وزارة الكهرباء: