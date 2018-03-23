video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 02:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

دخول وخروج 25 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

الجمعة، 23 مارس 2018 02:15 م
دخول وخروج 25 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة حاوية - ارشيفية





بورسعيد- محمد عزام
إضافة تعليق

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة،عن دخول وخروج 25 سفينة، خلال 24 ساعة .
 
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية،أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتين وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة سفينة.
 
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.
 
كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دخول وخروج 24 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

اخبار مصر

اخبار بورسعيد

اخبار المحافظات

موانئ بورسعيد




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة