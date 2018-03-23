دخول وخروج 25 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة







بورسعيد- محمد عزام

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة،عن دخول وخروج 25 سفينة، خلال 24 ساعة .

وذكر بيان الهيئة الاقتصادية،أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتين وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة سفينة.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء.