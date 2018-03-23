دخول وخروج 25 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

دخول وخروج 25 سفينة لموانئ بورسعيد خلال 24 ساعةالجمعة، 23 مارس 2018 02:15 م
حاوية - ارشيفية
بورسعيد- محمد عزام
إضافة تعليق
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الأقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة،عن دخول وخروج 25 سفينة، خلال 24 ساعة .
وذكر بيان الهيئة الاقتصادية،أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتين وخروج 4 سفن وموجود على الأرصفة سفينة.
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.
كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة وخروج سفينتين وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة، وجارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من والى الميناء.
إضافة تعليق
قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"
قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة