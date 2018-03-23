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الجمعة، 23 مارس 2018 09:37 ص
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خفر السواحل اليابانى: 3 سفن صينية تخترق المياه الإقليمية قرب جزر "سينكاكو"

الجمعة، 23 مارس 2018 09:35 ص
خفر السواحل اليابانى: 3 سفن صينية تخترق المياه الإقليمية قرب جزر "سينكاكو" خفر السواحل اليابانى - أرشيفية





أ ش أ
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أعلن خفر السواحل اليابانى أن 3 سفن دورية صينية اخترقت اليوم الجمعة بشكل مؤقت المياه الإقليمية اليابانية بالقرب من جزر "سينكاكو" فى بحر الصين الشرقى.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، عن مسئولين بخفر السواحل اليابانى، قولهم، إن 3 سفن اخترقت المياه الإقليمية قبالة جزيرة "يوتسورى" بمحافظة "أوكيناوا" فى حوالى الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلى، مشيرة إلى أن السفن ظلت هناك لنحو 90 دقيقة قبل أن تتحرك إلى منطقة مجاورة خارج المياه الإقليمية.

وأشارت هيئة الإذاعة اليابانية، إلى أن هذه هى المرة السادسة خلال هذا العام التى تدخل فيها سفن تابعة للحكومة الصينية إلى المياه الإقليمية اليابانية قبالة جزر "سينكاكو"، موضحة أن الاختراق السابق حدث فى 2 مارس الجارى، جدير بالذكر أن اليابان تسيطر على جزر سينكاكو، قائلة إنها جزء لا يتجزأ من البلاد، فيما تطالب كل من الصين وتايوان أيضا بأحقيتهما فى السيطرة عليها، وتطلق كل منهما على الجزر اسما خاصا.


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