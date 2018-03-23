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خروج أكثر من 2200 مدنى من المحتجزين لدى تنظيمات إرهابية فى الغوطة

الجمعة، 23 مارس 2018 11:41 ص
خروج أكثر من 2200 مدنى من المحتجزين لدى تنظيمات إرهابية فى الغوطة خروج المدنيين من الغوطة





كتب - أحمد جمعة
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قالت وكالة الأنباء السورية أن المئات من المدنيين المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية فى القطاع الشمالى من الغوطة الشرقية بدأوا فى الخروج عبر الممر المؤدى إلى مخيم الوافدين بريف دمشق.

 

وأشارت الوكالة إلى خروج أكثر من 2200 مدنى من المحتجزين لدى الإرهابيين في الغوطة عبر ممر مخيم الوافدين منذ صباح اليوم.

 

ولفتت إلى أن المجموعات الإرهابية استهدفت بالرصاص عائلة مؤلفة من 3 أشخاص أثناء محاولتها الخروج من مدينة حرستا إلى ممر الموارد المائية ووصول الأم وطفلها وإصابة الزوج.


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