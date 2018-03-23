ختام البطولة الخامسة لكرة القدم لاتحاد المصريين بالخارج بشعار "معا ضد الإرهاب"







كتب أحمد علوى

صرح عادل حنفى نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الإعلامى أنه أختتم بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الجمعة الموافق 23 مارس 2018 البطولة الخامسة للأتحاد تحت شعار (معاً ضد الإرهاب) حيث فاز فريق الملكى على فريق الدولى بضربات الجزاء الترجيحية بعد أن انتهى الوقت الأصلى بالتعادل هدف لكلا الفريقين.

الجدير بالذكر أن هذه البطولة تعد أكبر تجمع رياضى للمصريين بالخارج على مستوى العالم تجاوز المشاركون فى البطولة الأربعمائة لاعب وادارى ومدرب وحكم حيث رأس اللجنة المنظمة للبطولة الكابتن أشرف صلاح الذى بذل جهدا فى ترتيب المجموعات المتنافسة واختيار الملاعب حتى أختتمت البطولة بالشكل المشرف التى ظهرت به.

وأفاد حنفى أنه حضر المباراة الختامية الدكتور أشرف العزازى المستشار الثقافى ورئيس البعثة التعليمية بالمملكة العربية السعودية الذى قدم الميداليات والكأوس والهداية للفرق الفائزة ومن ناحية أخرى قدمت اللجنة المنظمة للبطولة درع تكريم للعزازى على مايقدمه لأبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية من خدمات جليلة فى مجال التعليم والثقافة.

وأوضح المتحدث الإعلامى أن هذه البطولة جائت بعد ماأبهر المصريون بالخارج العالم بمشاركتهم الفعالة فى الإنتخابات الرئاسية 2018 التى أنتهت منذ ايّام حيث أثبتوا أنهم على قدر المسئولية وقدموا أروع ملحمة وطنية فى حب مصر

وأختتم حنفى أن البطولة السادسة والتى ستقام العام القادم سنحتفل جميعاً بنهاية الإرهاب الخسيس فى مصرنا الحبيبة وسيكون شعارها (مصر بلا إرهاب)،

ووجه التحية والشكر لجيش مصر العظيم والشرطة المصرية الباسلة الذين يقومون بأروع وأشرف معارك ضد الإرهاب بسيناء.