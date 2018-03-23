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خالد بيبو لـ"يلا أونلاين": كان نفسى السوشيال ميديا تكون موجودة وقت ماتش الـ6/1

الجمعة، 23 مارس 2018 11:19 م
خالد بيبو لـ"يلا أونلاين": كان نفسى السوشيال ميديا تكون موجودة وقت ماتش الـ6/1 خالد بيبو نجم النادى الأهلى





كتب حسن رمضان
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قال الكابتن خالد بيبو نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، إنه يستخدم وسائل النقل التشاركى عبر التطبيقات الإليكترونية الشهيرة أوبر وكريم، واصفا تلك الخدمات بالمتميزة و التى تعطى تجربة مختلفة للرحلات، لافتا إلى أنه يستخدمه بشكل شخصى بديلا للقيادة فى بعض الأوقات بسبب تنقلاته الكثيرة. 

وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج يلا أونلاين المذاع على إذاعة نغم اف ام، إن قائدى تلك السيارات عادة ما يتفاجئون لمدة دقيقة أو دقيقة ونصف عندما يجدوننى عند نقطة الانتظار، مشيرا إلى أنه يتعامل معهم بشكل جيد كونهم يقدمون خدمة لذا يجب أعطائهم حقهم. 

وعن علاقته بالتكنولوجيا أوضح قائلا:" التكنولوجيا بالنسبة لى رايح جاى ولا مهتم ولا مش مهتم"، فبالنسبة لشبكات التواصل الاجتماعى فاننى أهتم أكثر بالأخبار المفيدة لى، ولا استخدمها 24 ساعة فى اليوم كما يفعل البعض، إذ يمكننى الابتعاد عنها لمدة من 3 إلى 4 أشهر، ثم أعود لأتابعها بشدة حسب الأحداث". 

وتابع بالقول:" لدى القدرة على الابتعاد عن أى شىء أشعر أننى سأكون أسير له مثل التكنولوجيا، إذ أن لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية، موضحا إن الجانب السلبى يتعلق أكثر بالأخبار المفبركة، حيث يكون هناك معاناة لنفى تلك الأخبار بعد مجهود كبير بسبب الانتشار السريع لتلك الموقع وهناك حالة غريبة لدى البعض لا يصدقون إلا الأخبار السيئة فقط.

وعلى الرغم من تأكيده أن بعض التعليقات السلبية يمكن أن تؤثر على لاعبى الكرة،  فانه أكد ضاحكا أنه كان يتمنى وجود السوشيال ميديا عند تسجيله هدفه بالمباراة الشهيرة بين فريقي الأهلى و الزمالك و التى انتهت بفوز النادى الأهلى 6/1، إلا أنه عاد ليؤكد أن جماهير النادى الأهلى تحتفل بهذا الهدف فى شهر مايو من كل عام. 

وعلق نجم النادى الأهلى السابق، على مشاركة المنتخب الوطنى لنهائيات كأس العالم فى روسيا  قائلا: "كمصرى أعشق تراب هذا الوطن، والمنتخب قادر على تحقيق أداء متميز إذ يمتلك لاعبين محترفين فى أكبر دوريات أوروبا ولدينا هداف الدورى الإنجليزى محمد صلاح، إضافة لمدير فنى محترف، علاوة على دورى محلى قوى،  وأعتقد أن الاستعدادات لكأس العالم هذه الفترة تختلف عن السابق، ويمكننا تكرار هدف مجدى عبد الغنى بأهداف أكثر". 

يعد برنامج "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعي متخصص فى التكنولوجيا، ويذاع يومى الأحد والخميس فى الرابعة مساءً عبر محطة نغم إف إم على تردد 105.3 ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، برعاية سامسونج وفودافون وجوميا، ومن إنتاج شركة POD بالتعاون مع بروموميديا.


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