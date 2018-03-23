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حنان عشراوى: الفلسطينيون يخشون الأسوأ مع تعيين بولتون

الجمعة، 23 مارس 2018 02:10 م
حنان عشراوى: الفلسطينيون يخشون الأسوأ مع تعيين بولتون عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى





رام الله (أ ف ب)
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توقعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى أن يؤدى تعيين جون بولتون مستشارا للأمن القومى الأمريكى إلى تشدد متزايد الموقف الأمريكى والإسرائيلى وخلق "واقع مدمر" على الفلسطينيين والمنطقة.

وقالت عشراوى لوكالة فرانس برس، "هذا الرجل لديه تاريخ طويل فى معاداة فلسطين، منذ أن كان فى الأمم المتحدة، حيث كان يدافع عن الحصانة الإسرائيلية".

وأضافت عشرواى أنه "بتعيينه باتت الأمور الأن واضحة واكتملت الدائرة، بأن الإدارة الأمريكية انضمت إلى الصهاينة المتطرفين والى المسيحيين الأصوليين والبيض العنصريين".

عين الرئيس دونالد ترامب جون بولتون المعروف بانه من "صقور" الحزب الجمهورى وأحد المحافظين المتشددين فى الملفات الدولية مستشارا للامن القومى الأمريكى خلفا للجنرال هربرت ريموند ماكماستر.

وبولتون معروف بتصريحاته المعادية "لحل الدولتين" الذى اعتبره "ميتا"، فى حين تعده أغلب دول الأسرة الدولية اساسا لتحقيق السلام وإنهاء احتلال الأراضى الفلسطينية، ويعرف عنه تأييده لضم الضفة الغربية إلى الأردن وقطاع غزة إلى مصر .

وقالت عشراوى هذا "التعيين يعطى بعداً جديداً للتطرف الأمريكى فى السياسات الخارجية والتى تؤدى إلى الاضرار بالمصالح الأمريكية واخضاعها لصالح إسرائيل".

 


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