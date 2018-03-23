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حملة "يلا سيسى": الرئيس قائد وطنى وسنوقع على وثيقة تأييده لفترة ثانية

الجمعة، 23 مارس 2018 04:29 م
حملة "يلا سيسى": الرئيس قائد وطنى وسنوقع على وثيقة تأييده لفترة ثانية مؤتمر جماهيري - أرشيفية





كتب محمد صبحى
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دعت أسما رؤوف المتحدث الرسمى باسم حملة يلا سيسى، المشاركين فى خصور المؤتمر الختامى للحملة، الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن والواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة.


وقالت أسما رؤوف خلال كلمتها الافتتاحية بالمؤتمر الختامى الذى تنظمه حملة "يلا سيسى" المنعقد الإن بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، شباب مصر عمود الحاضر ونواة المستقبل ونتشرف أن العالم يشاهدنا ونحن نسجل موقفا تاريخيا ونضع حجر أساس يشهد بأننا نبنى بسواعدنا قواعد الديمقراطية من خلال الاستفادة بحق دستورى نختار من خلاله رئيس مصر القادم، متابعة:" بناء الغد ومجابهة المتربصين بنا من أهل الشر بالداخل والخارج نحن شباب على وعى أننا فى حرب تحد بقاء واستمرار لذا قرأنا الماضى والحاصر القريب منذ تولى السيسى مقاليد حكم البلاد وعلى مدار 4 أعوام زرع على ارض نصر العديد من المشروعات القومية.

وتابعت قررنا وبكل عزيمة أن نستكمل مشوار الوصول لمصر الحديثة ونكون بارين بالسيسى الذى حمى مصر ولازال يحارب الإرهاب والتطرف ليحمى تؤاب الوطن ويحفظ كرامة شعبه بعدما وثقت فيه كل مؤسسات ا الدولة لأنه القائد الوطنى بدرجة فدائى ورتبة انسان.

واستطردت اسما رؤوف،السيسى حرص أن يضع دائما الشاب فى المقدمة ويستمع لهم ويلبى مطالبهم ويرفع من مكانتهم واليوم نؤكد أننا خلف الوطن ونعلنها أننا على أتم استعداد أن نشارك مع السيسى الأمل وان نثبت للعالم أننا خير اجناد الارص الجندى فى الميدان ونحن فى اللجان لنوقع على وثيقة اختيار السيسى لولاية ثاتية ونعلنها يلا سيسى.
وعلى جانب آخر اذاع منظمى المؤتمر فيديو استعراضى تضمن كلمات أعضاء الحملة حول أهدافها وأغنية الحملة.

 

 


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