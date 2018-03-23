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حملة مواطن تختتم أنشطتها الدعائية لدعم السيسي بمؤتمر حاشد بالشرقية

الجمعة، 23 مارس 2018 10:06 م
حملة مواطن تختتم أنشطتها الدعائية لدعم السيسي بمؤتمر حاشد بالشرقية مؤتمر تاييد السيسى





كتب محمد صبحى
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نظمت حملة مواطن مؤتمر ختامى للأنشطة الدعائية للانتخابات الرئاسة 2018 فى مصر، وذلك بقرية شرويدة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور آلاف المواطنين ونجوم الكرة مصطفى أبوالدهب ومحمود أبوالدهب ووائل القبانى وأحمد شرويدة، وسيد عدلى منسق الحملة بالمحافظة.

ومن جانبه قال المهندس الحسينى تاج الدين المنسق العام للحملة، لـ"اليوم السابع" أن الحملة اختتمت جميع أنشطتها الدعائية للانتخابات الرئاسى،ة لافتا إلى أنه لا يوجد تنظيم لأى مؤتمرات خلال الأيام الماضية للالتزام بقرار الصمت الانتخابى وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

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