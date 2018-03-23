حملة مواطن تختتم أنشطتها الدعائية لدعم السيسي بمؤتمر حاشد بالشرقية

حملة مواطن تختتم أنشطتها الدعائية لدعم السيسي بمؤتمر حاشد بالشرقيةالجمعة، 23 مارس 2018 10:06 م
مؤتمر تاييد السيسى
كتب محمد صبحى
إضافة تعليق
نظمت حملة مواطن مؤتمر ختامى للأنشطة الدعائية للانتخابات الرئاسة 2018 فى مصر، وذلك بقرية شرويدة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور آلاف المواطنين ونجوم الكرة مصطفى أبوالدهب ومحمود أبوالدهب ووائل القبانى وأحمد شرويدة، وسيد عدلى منسق الحملة بالمحافظة.
ومن جانبه قال المهندس الحسينى تاج الدين المنسق العام للحملة، لـ"اليوم السابع" أن الحملة اختتمت جميع أنشطتها الدعائية للانتخابات الرئاسى،ة لافتا إلى أنه لا يوجد تنظيم لأى مؤتمرات خلال الأيام الماضية للالتزام بقرار الصمت الانتخابى وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.
0e052f0d-e275-4554-b8c4-135797493749
02aea74e-5318-4c8b-8daf-0811c56c119e
823e9f0a-59e5-4cad-831d-e1dc6ce4e9a6
26091e59-76cf-46b6-8d28-882970b7c60a
إضافة تعليق
4 نجوم يرفعون شعار "الحلو مايكملش" فى الكرة المصرية .. نيران السياسة تنال من شعبية أبو تريكة .. التلاعب بالقطبين "أزمة" عبد الله السعيد.. قرار الهروب "غلطة" الحضرى .. التصرفات المجنونة "مشكلة" إبراهيم سعيد
كيف تحصل مصر على حق ضحايا العنف فى الخارج؟.. خبراء الأمن يطالبون باستحداث وحدة قانونية بجميع الدول لتقديم الدعم القانونى.. ومطالب بتسليط الضوء إعلاميا على الجرائم.. و7 ضحايا راحوا بعد الاعتداء عليهم آخرهم مريم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة