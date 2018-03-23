حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعيه بقرية الكاشف فى دمياط







دمياط معتز الشربينى

شنت الوحدة المحلية بالكاشف الجديد التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط برئاسة المحاسب تامر طه ابراهيم طه،حملة لإزالة حالتين تعدى على الأراضى الزراعية،أحدهما بعزبة القزازين بمساحة 120 مترا تقريبا.

كما تم رفع مواد البناء من موقع التعدى والثانية بعزبة جابر بمساحة 140 مترا تقريبا وتم ردم حفر القواعد وتسليم الموقعين الى مسئول حماية الأراضى وتم التنبية على المخالفين بعدم إقامة المخالفة مرة أخرى.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بمواجهة والتصدى للتعديات على الأرض الزراعية ومتابعة محمود شحاتة بريك رئيس مركز و مدينة الزرقا .