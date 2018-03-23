حملة "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرات حاشدة بقرى كفر الشيخ







كفرالشيخ – محمد سليمان

نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة كفرالشيخ، مساء اليوم الجمعة العديد من المؤتمرات والمسيرات للدعاية للرئيس السيسى مرشح رئاسة الجمهورية، فى الساعات الأخيرة قبل بدء فترة الصمت الانتخابى، غدا السبت، وذلك تحت رعاية الدكتور على أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ أمين عام حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة كفرالشيخ، والدكتور الغمرى الشوادفى مين تنظيم الحملة.

وقد تضمنت الفعاليات عقد 4 مؤتمرات حاشدة بقرى أريمون التابعة لمركز كفرالشيخ، وقرية الكفرالشرقى التابعة لمركز الحامول، ومؤتمر نسائى لأمانة المرأة بمركز الرياض ومؤتمر جماهيرى بفوه، ومؤتمر أخر بدسوق شارك بها أكثر من 10 آلاف مواطن من أبناء المحافظة لدعم وتأييد الرئيس السيسى، وأعلان المشاركون فى هذه المؤتمرات لأنهم سيكونون صفا واحدا خلف الرئيس السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين وحشد الناخبين للتصويت للرئيس.

كما نظمت أمانة كلنا معاك من أجل مصر بمدينة برج البرلس مسيرة حاشدة بشوارع المدينة شارك فيها أكثر من 2000 مواطن وعدد كبير من السيدات وهم يحملون أعلام مصر وصور الرئيس السيسى مرشح رئاسة الجمهورية واللافتات المؤيدة له طافوا شوارع المدينة وسط زغاريد النساء وتفاعل المواطنين من أبناء المدينة مع المشاركين فى المسيرة وقيام النساء وأصحاب المحلات بإلقاء الحلوى والشيكولاتة على المشاركين فى المسيرة وتقديم المشروبات المجانية لهم.