video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 11:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرات حاشدة بقرى كفر الشيخ

الجمعة، 23 مارس 2018 10:44 م
حملة "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرات حاشدة بقرى كفر الشيخ مسيرة بالبرلس لتأييد الرئيس





كفرالشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة كفرالشيخ، مساء اليوم الجمعة العديد من المؤتمرات والمسيرات للدعاية للرئيس السيسى مرشح رئاسة الجمهورية، فى الساعات الأخيرة قبل بدء فترة الصمت الانتخابى، غدا السبت، وذلك تحت رعاية الدكتور على أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ أمين عام حملة كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة كفرالشيخ، والدكتور الغمرى الشوادفى مين تنظيم الحملة.

وقد تضمنت الفعاليات عقد 4 مؤتمرات حاشدة بقرى أريمون التابعة لمركز كفرالشيخ، وقرية الكفرالشرقى التابعة لمركز الحامول، ومؤتمر نسائى لأمانة المرأة بمركز الرياض ومؤتمر جماهيرى بفوه، ومؤتمر أخر بدسوق شارك بها أكثر من 10 آلاف مواطن من أبناء المحافظة لدعم وتأييد الرئيس السيسى، وأعلان المشاركون فى هذه المؤتمرات لأنهم سيكونون صفا واحدا خلف الرئيس السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين وحشد الناخبين للتصويت للرئيس.

كما نظمت أمانة كلنا معاك من أجل مصر بمدينة برج البرلس مسيرة حاشدة بشوارع المدينة شارك فيها أكثر من 2000 مواطن وعدد كبير من السيدات وهم يحملون أعلام مصر وصور الرئيس السيسى مرشح رئاسة الجمهورية واللافتات المؤيدة له طافوا شوارع المدينة وسط زغاريد النساء وتفاعل المواطنين من أبناء المدينة مع المشاركين فى المسيرة وقيام النساء وأصحاب المحلات بإلقاء الحلوى والشيكولاتة على المشاركين فى المسيرة وتقديم المشروبات المجانية لهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"كلنا معك" من أجل مصر بكفر الشيخ تنظم أخر مؤتمر جماهيري لتأييد السيسي

كفر الشيبخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

انتخابات

الرئيس

مسيرة




لا تفوتك
ريهام سعيد تغادر قسم السلام بصحبة طاقم الإعداد عقب إنهاء إجراءات الإفراج

ريهام سعيد تغادر قسم السلام بصحبة طاقم الإعداد عقب إنهاء إجراءات الإفراج

4 نجوم يرفعون شعار "الحلو مايكملش" فى الكرة المصرية .. نيران السياسة تنال من شعبية أبو تريكة .. التلاعب بالقطبين "أزمة" عبد الله السعيد.. قرار الهروب "غلطة" الحضرى .. التصرفات المجنونة "مشكلة" إبراهيم سعيد

4 نجوم يرفعون شعار "الحلو مايكملش" فى الكرة المصرية .. نيران السياسة تنال من شعبية أبو تريكة .. التلاعب بالقطبين "أزمة" عبد الله السعيد.. قرار الهروب "غلطة" الحضرى .. التصرفات المجنونة "مشكلة" إبراهيم سعيد

كيف تحصل مصر على حق ضحايا العنف فى الخارج؟.. خبراء الأمن يطالبون باستحداث وحدة قانونية بجميع الدول لتقديم الدعم القانونى.. ومطالب بتسليط الضوء إعلاميا على الجرائم.. و7 ضحايا راحوا بعد الاعتداء عليهم آخرهم مريم

كيف تحصل مصر على حق ضحايا العنف فى الخارج؟.. خبراء الأمن يطالبون باستحداث وحدة قانونية بجميع الدول لتقديم الدعم القانونى.. ومطالب بتسليط الضوء إعلاميا على الجرائم.. و7 ضحايا راحوا بعد الاعتداء عليهم آخرهم مريم

فيديو جراف.. 10 خطوات لتجنب حرائق السيارات أثناء القيادة

فيديو جراف.. 10 خطوات لتجنب حرائق السيارات أثناء القيادة

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة